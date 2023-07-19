В Самаре по решению суда отправят под снос два дома в Самарском районе

Оба здания были признаны аварийными Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Власти Самары снесут два дома в Самарском районе. Соответствующее решение принял суд. Информацию сообщили в прокуратуре Самарской области.

Дома, о которых идет речь, расположены на улице Фрунзе, 123 и на улице Венцека, 18 литера БВГББ12. Они были признаны аварийными и подлежащими сносу, однако работа выполнена не была.

– Непринятие мер по сносу домов нарушает права граждан, создает угрозу возникновения пожаров и других негативных последствий. Поэтому прокурор Самарского района обратился в суд с требованием обязать администрацию и ДУИ Самары снести объекты, – пояснили в пресс-службе надзорного органа.

Суд удовлетворил требования. Исполнение решений находится на контроле.

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