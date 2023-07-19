Выдача IT-ипотеки в ПФО с начала года выросла в пять раз

Популярность IT-ипотеки стремительно растет. Своей статистикой поделился банк ВТБ. По итогам января-июня 2023 года более 1,4 тысячи работников IT-сферы получили в банке ипотеку в рамках специальной льготной программы. Общий объем сделок составил 13,7 млрд рублей, что почти в два раза превышает результат по результатам всего 2022 года.

Лидером по выдаче средств в рамках программы выступают Москва и Московская область (на них приходится приходится примерно половина объема продаж). На втором месте – Санкт-Петербург с Ленинградской областью, на третьем - республика Татарстан. В Приволжском федеральном округе с начала года выдачи жилищных кредитов для ИТ-специалистов увеличились более чем в пять раз по статистике банка.

Средний размер ипотечного кредита по итогам января-июня составил 9,8 млн рублей, сократившись с начала года на 3%.

- Льготные ипотечные программы позволяют поддержать заемщиков в вопросе приобретения первичной недвижимости. Благодаря специальным условиям кредитования работники IT-сферы могут купить квартиру или получить средства на строительство индивидуального дома с минимальной финансовой нагрузкой. Значительно повысить доступность программы позволила ее модернизация в феврале текущего года – только в нашем банке после перезапуска условий спрос со стороны IT-специалистов вырос более чем в три раза, – прокомментировал.начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин

При покупке недвижимости в регионах-миллионниках по IT-ипотеке заемщики могут получить до 30 млн рублей, в остальных регионах– до 15 млн. Согласно условиям IT-ипотеки, оформить кредит по льготной ставке могут работники сферы информационных технологий в возрасте до 50 лет включительно. Организация-работодатель должна быть аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Уровень зарплаты IT-специалистов, работающих в городах-миллионниках, должен составлять не менее 120 тысяч рублей в месяц, в остальных населенных пунктах - 70 тысяч. Первый взнос - не менее 15% от стоимости недвижимости.