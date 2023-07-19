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НовостиОбщество19 июля 2023 17:19

Самарские мужчины вошли в десятку самых щедрых в России

Они готовы потратить значительную часть зарплаты на подарок
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Областная столица заняла 10 строчку рейтинга

Областная столица заняла 10 строчку рейтинга

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские мужчины были признаны одними из самых щедрых в стране. Самара вошла в топ-10 городов, жители которых готовы потратить значительную часть зарплаты на подарок. Такими оказались результаты исследования аналитического центра ювелирного бренда SOKOLOV и hh.ru.

Областная столица заняла 10 строчку рейтинга. Оказалось, что местные мужчины тратят на ювелирные украшения для своих женщин 14,7% своей зарплаты. Средний показатель по стране при этом составляет 17%.

Интересно, что самарцы оказались куда более щедрыми в сравнении с москвичами – жители столицы готовы отдать за подарок не более 12,6% заработка. Отмечается, что жители Красноярска меньше всего тратят денег на ювелирные украшения (11,6% от зарплаты). На втором месте антирейтинга оказалась Пермь (11,9%), на третьем — Иркутск (12,4%).

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