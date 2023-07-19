В Самаре до августа 2023 года перекроют проезд транспорта по улице Новоурицкой

Ограничения начнут действовать 20 июля
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В четверг, 20 июля 2023 года, в Самаре перекроют проезд транспорта по улице Новоурицкой. Ограничения будут действовать до следующего месяца. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
– Ограничения вводятся в связи с проведением строительных работ по монтажу водоводов на территории Самары. Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования, – информирует мэрия.
Проезд будет запрещен на участке от улицы Авиационной до улицы Речной. Изменения начнут действовать в 5:00 20 июля 2023 года и продлятся до 23:59 10 августа 2023 года.
Ознакомиться с организацией движения можно на схеме.
Схема: администрация Самары
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