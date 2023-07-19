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НовостиОбщество19 июля 2023 17:54

В Самарской области по требованию прокуратуры нанесли разметку на дороге

Работы были выполнены в Алексеевском районе
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Прокуратура обнаружили нарушения закона о безопасности дорожного движения

Прокуратура обнаружили нарушения закона о безопасности дорожного движения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура обнаружила нарушения закона о безопасности дорожного движения и о дорожной деятельности на одной из дорог Самарской области. Они были выявлены на дорожном объекте в Алексеевском районе. Подробности сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Дорога регионального значения, о которой идет речь – «Алексеевка – Субботинский – Авангард». Проверка показала, что на ней отсутствует горизонтальная разметка. По ее результатам в адрес регионального министерства транспорта было внесено представление об устранении нарушений закона.

– Акт прокурорского рассмотрен, выявленные нарушения устранены. На всем протяжении автомобильной дор

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