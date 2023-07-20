В Самаре ожидается сильная магнитная буря 20 июля 2023 года

В город придет сильная магнитная буря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей вновь предупредили о сильной магнитной буре. Она накроет областную столицу в четверг, 20 июля 2023 года.

По данным my-calend, сила магнитной бури составит 5 баллов. В этот день метеочувствительные жители областной столицы могут столкнуться с головной болью, бессонницей, повышенной раздражительностью, рассеянностью. Горожанам рекомендуют не принимать важных решений, избежать стресса и конфликтов.

Напомним, в регионе также ожидается усиление юго-западного ветра. Его порывы достигнут 15-18 метров в секунду. В губернии объявили желтый уровень опасности