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НовостиОбщество20 июля 2023 4:26

Жителей Самарской области предупредили о шквалистом ветре днем 20 июля 2023 года

В регионе объявлен желтый уровень опасности
Алена ПРОВКИНА
В регионе усилится ветер

В регионе усилится ветер

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты вновь предупредили местных жителей о непогоде. В четверг днем, 20 июля 2023 года, ожидается усиление ветра.

Согласно опубликованным данным на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС», в губернии усилятся порывы юго-западного ветра. Они достигнут 15-18 метров в секунду. В Самарской области объявили желтый уровень опасности. Такая погода сохранится до вечера. Горожанам стоит остерегаться сухостоев и не следует прятаться под шаткими конструкциями.

Напомним, также в областную столицу придут сильный магнитные бури. Метеочувствительным жителям следует подготовиться.