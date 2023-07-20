В Самарской области медсестра перевела мошенникам почти полмиллиона рублей

Женщина стала жертвой мошенников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрани Самарской области медсестра стала жертвой мошенников. Женщина перевела аферистам крупную сумму.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков. Он сообщил, что с ее счета пытаются снять деньги. Чтобы сохранить средства, аферист порекомендовал перевести все на «безопасный счет». Женщина доверилась звонившему и отправила на указанный счет почти полмиллиона рублей. После этого собеседник перестал выходить на связь.

Женщина обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.