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НовостиПроисшествия20 июля 2023 5:33

В Самарской области медсестра перевела мошенникам почти полмиллиона рублей

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Женщина стала жертвой мошенников

Женщина стала жертвой мошенников

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрани Самарской области медсестра стала жертвой мошенников. Женщина перевела аферистам крупную сумму.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков. Он сообщил, что с ее счета пытаются снять деньги. Чтобы сохранить средства, аферист порекомендовал перевести все на «безопасный счет». Женщина доверилась звонившему и отправила на указанный счет почти полмиллиона рублей. После этого собеседник перестал выходить на связь.

Женщина обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.