В Самаре многие местные жители готовы устроиться на рабочую специальность только в крайнем случае

Многие готовы сменить работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители рассказали, готовы ли сменить офисное кресло на заводской станок и какие условия могли бы их к этому подтолкнуть. Горожане приняли участие в опросе.

По информации сервиса hh.ru, треть самарцев не готовы менять профессию на квалифицированную рабочую специальность ни при каких обстоятельствах. 41% опрошенных готовы к переходу только в случае крайней необходимости. Только 7% респондентов считают, что легко сменят работу. Специалисты подчеркивают, что жители региона отличаются от ответов жителей.

Максимально открыты к смене работы сотрудники из сферы закупок, транспорта и логистики. Женщины-респонденты чаще, чем мужчины, заявляли, что не хотят трудиться по рабочей специальности.