В Самаре мужчина не смог продать сворованное и спрятал вещи в чужом доме

Мужчина украл чужое имущество. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самаре местный житель обратился за помощью в полицию. Он рассказал, что из его дома похитили телевизор.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, правоохранители выехали по указанному адресу и осмотрели место происшествия. Сотрудники полиции установили, что злоумышленник пробрался в дом, выдавив пластиковую раму. Эксперт изъял оставленные отпечатки. Подозреваемого удалось задержать. Мужчина признался, что проник в дом и украл телевизор, но не стал его сразу продавать, а спрятал на заброшенном участке. Сумма причиненного ущерба составила 15 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Его направили в суд.