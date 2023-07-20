В Самарской области запускают набор в программу для самозанятых «Бизнес-наставник»

Программа стартует в конце лета и продлится 12 недель / Фото: Минэкономразвития Самарской области

В Самарской области центр «Мой бизнес» запускает набор на программу для самозанятых «Бизнес-наставник». Эту региональную меру поддержки реализуют в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

- У участников нового потока программы будут возможности поработать с действующими предпринимателями, перенять ценный опыт коллег и выстроить правильную стратегию развития, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Программа включает три тематических блока: составление индивидуального плана развития, финансы и продажи, маркетинговая стратегия. Проработка каждого из них займет четыре недели. Занятия будут проходить онлайн или офлайн. В роли наставников выступят опытные предприниматели. К примеру, глава контент-агентства Arrow Анна Корженевская; руководитель портала ЛИЦА, экс топ-менеджер RuTube Виктория Вирта; основатель швейной фабрики PROFI DRESS Руслана Сукаева и другие.

Принять участие в программе смогут только самозанятые, которые зарегистрированы в Самарской области. Подать заявку можно до 20 августа 2023 года. Обучение стартует в конце лета и продлится 12 недель.

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