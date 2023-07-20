Появилось видео пожара недалеко от ТРК «Космопорт» в Самаре 19 июля

Площадь пожара составила 60 квадратных метров / Фото: телеграм-канал "Самара № 1"

Вечером в среду, 19 июля, в Советском районе Самары произошел серьезный пожар. Неподалеку от ТРК «Космопорт» вспыхнули сараи. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. Они поделились кадрами с места происшествия.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 20:28. На улице Печерской, 44 горели надворные постройки. Площадь пожара составила 60 кв. м, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На место выезжали 26 человек и 8 единиц спецтехники. Пожарные потушили возгорание в 21:22. Информации о пострадавших нет. Из-за чего вспыхнуло пламя, пока неизвестно. В настоящее время специалисты устанавливают причину происшествия.

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