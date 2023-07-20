Самарцы рассказали, где больше всего оставляют чаевых

Многие оставляют чаевые Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали, где чаще всего оставляют на чай. Специалисты провели опрос среди населения.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в кафе и ресторанах чаевые оставляют 74% самарцев. Каждый третий делает это всегда, 42% опрошенных – в редких случаях, когда обслуживание было отличным. Каждый второй доплачивает за сервис таксистам. Курьеров благодарят дополнительными деньгами 40% респондентов. Реже всего местные жители платят сверх счета в отделе и на автозаправках.

Специалисты также отметили, что самые щедрые чаевые обычно в гостиничном бизнесе. Благодарные посетители оставляют в среднем по 440 рублей. В ресторанах – 250 рублей, а в салонах красоты – 200 рублей.