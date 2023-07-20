Граждане считают, что в Самаре одни из самых вкусных сладостей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара вошла в топ-10 самых сладких городов России для гастрономического путешествия. Опрос проводил сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ, посетители сайта оценивали пирожные и торты в разных городах страны. Опрос был приурочен к Международному дню торта.

Самара оказалась на шестом месте в этом топе, причем Владивосток, который расположился на пятой строчке, обошел Самару по каким-то дополнительным показателям.

Самым сладким городом России стал Санкт-Петербург, который набрал 38% голосов, Москва и Краснодар оказались в тройке призеров. В десятку вошли Калининград, Владивосток, Тула, Казань, Петрозаводск и Махачкала.