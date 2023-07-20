Электрощит Самара отпраздновал 80-летие со дня основания

Праздничный вечер посетили более 3500 человек / Фото: vk.com/electroshield_ru

Крупнейший производитель и поставщик электротехнического оборудовании в России – Электрощит Самара – отпраздновал свой юбилей. В этом году исполнилось 80 лет со дня основания предприятия.

В рамках юбилейной недели руководство компании организовало серию праздничных мероприятий. Первым стало открытие доски почета, на котором благодарственным письмами наградили 48 сотрудников. Следующим – День студента, в рамках которого на предприятие пригласили учащихся профильных вузов, сузов и школ. Молодых людей познакомили с производственными возможностями и показали им линейку современного оборудования. Также организация провела Дни ветеранов, семьи и клиентов.

Главное торжество, участниками которого стали более 3,5 тысяч человек, прошло во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого. Там чествовали сотрудников, которые достигли серьезных производственных результатов и внесли существенный вклад в развитие отрасли. Наградами федерального и регионального уровня отметили более 60 работников. С юбилеем трудовой коллектив предприятия поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

– Главным нашим достоянием являются люди – самоотверженные сотрудники и надежные партнеры. Все, кто своим отношением к делу ежедневно помогает компании идти намеченным курсом, строить далеко идущие планы, занимать ведущие позиции в отрасли. Став частью холдинга «Акрон», мы подтвердили, что наша компания – безусловный лидер на электротехническом рынке, – отметил гендиректор предприятия Дмитрий Куприянов.

Он добавил, что компания намерена расширяться, открывать новые направления и территории присутствия.

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