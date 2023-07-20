Самарские специалисты рассказали, где выгоднее купить продукты

Специалисты провели мониторинг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, где выгоднее всего купить продукты. Специалисты провели мониторинг минимальных цен.

По информации городской администрации, дешевле всего картофель можно купить за 29,99 рублей в «Перекрестке» Красноглинского района. Гречневую крупу за 44,43 также в «Перекрестке». Сахар-песок за 57 рублей/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района. Хлеб и хлебобулочные изделия за 38,28 рублей/килограмм в «Ашане» Советского районе. Баранину (кроме костного мяса) за 320 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского.

Подобные мероприятия проводят с целью анализа цен. Вся подробная информация указана на сайте мэрии.