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НовостиОбщество20 июля 2023 7:56

Супруга самарского генерала показала дроны, которые отправят на СВО

Екатерина Колотовкина сняла на видео новую партию коптеров для бойцов
Анастасия ФИЛАТОВА
Жена командарма отметила, что скоро дроны полетят "наводить суету"

Жена командарма отметила, что скоро дроны полетят "наводить суету"

Фото: скриншот видео

В Самарской области изготовили партию дронов, которые в скором времени отправят в зону проведения спецоперации. Супруга командующего 2-й общевойсковой гвардейской армией Екатерина Колотовкина показала, как они выглядят.

- Скоро наши птички полетят наводить суету, - написала жена самарского генерала в своем телеграм-канале.

Подписчики Екатерины Колотовкиной прокомментировали эту новость так: «Самое главное, чтобы эти помощники дошли до всех полков, батальонов, рот и взводов» и выразили уверенность, что победа обязательно будет за нами.

Напомним, ранее Екатерина Колотовкина показала фото супруги бойца СВО, которое больше всего понравилось президенту РФ Владимиру Путину. Речь идет о снимке, который вошел в проект «Жены героев».

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