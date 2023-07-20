Супруга самарского генерала показала дроны, которые отправят на СВО

Жена командарма отметила, что скоро дроны полетят "наводить суету" Фото: скриншот видео

В Самарской области изготовили партию дронов, которые в скором времени отправят в зону проведения спецоперации. Супруга командующего 2-й общевойсковой гвардейской армией Екатерина Колотовкина показала, как они выглядят.

- Скоро наши птички полетят наводить суету, - написала жена самарского генерала в своем телеграм-канале.

Подписчики Екатерины Колотовкиной прокомментировали эту новость так: «Самое главное, чтобы эти помощники дошли до всех полков, батальонов, рот и взводов» и выразили уверенность, что победа обязательно будет за нами.

Напомним, ранее Екатерина Колотовкина показала фото супруги бойца СВО, которое больше всего понравилось президенту РФ Владимиру Путину. Речь идет о снимке, который вошел в проект «Жены героев».

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