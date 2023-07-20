Новым детским омбудсменом в Самарской области стала Юлия Николаева

Юлию Николаеву назначили на пост уполномоченного по правам ребенка на пять лет / Фото: vk.com/ddmso

В Самарской области назначили нового уполномоченного по правам ребенка. Этот пост заняла Юлия Николаева. К своим обязанностям она должна приступить с четверга, 20 июля 2023 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров.

- Назначить Юлию Николаеву на должность уполномоченного по правам ребенка в Самарской области с 20 июля 2023 года сроком на пять лет, - говорится в документе.

До недавнего времени Юлия Николаева занимала пост заместители главы департамента по делам молодежи – руководителя управления молодежных инициатив и проектов министерства образования и науки Самарской области. Ранее он работала в социально-реабилитационном центре для детей и подростков, а также начальником отдела социально-психологического консультирования и семейного воспитания с отделением экстренной психологической помощи «Телефон доверия».

Напомним, ранее детским омбудсменом была Татьяна Козлова. Год назад она покинула свой пост. Временно исполняющим обязанности уполномоченного назначили Марину Тарасову.

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