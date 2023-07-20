Самарские полицейские изъяли у мужчины 5 тысяч пачек сигарет без акцизной марки

Инспекторы задержали водителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Приволжье Самарской области полицейские задержали водителя с 5 000 пачек сигарет. У водителя отсутствовали товарные накладные.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в грузовом отсеке у сотрудников полиции обнаружили паки сигарет различных марок, на которых отсутствовали акцизные марки. Помимо этого, у автолюбителя не было товарных накладных и сопроводительной документации. В ходе опроса задержанный признался, что сигареты купил на рынке для личного употребления, а в целях экономии закупился оптом.

Ранее задержанный не привлекался к уголовной ответственности. Правоохранители изъяли 500 блоков сигарет. Мужчине грозит штраф до 20 тысяч рублей.