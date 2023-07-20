В Самарской области задачи народной программы исполнили на 40%

Депутаты и общественники держат на постоянном контроле работы на объектах, которые вошли в народную программу / Фото: Единая Россия

В Самарской области более 205 тысяч жителей внесли свыше 340 тысяч наказов в народную программу. Сейчас процент их исполнения достигает 40%. Об этом рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в губернской думе Александр Живайкин.

— Депутаты вместе с общественниками пристально следят за ходом выполнения работ на объектах, которые стали частью народной программы. Контролируют сроки и качество. Особое внимание уделяется социально значимым объектам. Их в регионе более 6 тысяч: школы, детсады, ДК, ФОКи, почтовые и поликлинические отделения, — отметил парламентарий.

Напомним, недавно в народной программе появился специальный раздел по развитию новых регионов. По словам Александра Живайкина, губернатор Дмитрий Азаров сразу поставил задачу, чтобы все российские стандарты распространялись на жителей города-побратима Снежное. Он отметил, что жителям донецкого города помогают тысячи самарцев. К примеру, только фракция ЕР закупила и передала гуманитарную помощь на сумму более 86 млн рублей. Останавливаться на этом она не планирует.

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