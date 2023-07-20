Самарские ресурсники выпустили в реку более 53 тысяч мальков стерляди

Мальков выпустили в реку. Фото: "РКС-Самара"

В Самарской области сотрудники ресурсоснабжающей компании выпустили в реку более 50 тысяч мальков стерляди. Предприятие сохраняет и восстанавливает водные ресурсы.

По данным «РКС-Самара», предприятие проводит забор, подготовку и очистку воды по всем требованиям. Компания не только использует природные запасы, но и пополняет их. В том числе выпускает мальков в объемах, рекомендуемых экспертов. Так, в середине лета специалисты выпустили в Саратовское водохранилище рыбных мальков стерляди.

Сеголеток выпускают «малышами» весом 1,5-2 грамма. Условия для выпуска были благоприятными, температура воздуха составила 21 градус.