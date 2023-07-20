В Самаре 2 августа откроется уникальная выставка иконописных работ

Выставка будет работать на территории мультимедийного парка "Россия - моя история" / Фото: vk.com/myhistory_project_smr

В среду, 2 августа 2023 года, в Самаре откроется уникальная выставка иконописных работ. В ней примут участие 200 рукописных икон из 39 стран мира, в том числе иконы Божией Матери «Казанская», Николая Чудотворца, святителя Спиридона Тримифунтского и др.

Выставка пройдет в рамках III Международного фестиваля христианского искусства «Окно в мир». Посетители смогут увидеть, как пишут иконы, послушать лекции об истории православия, поучаствовать в мастер-классах для детей и взрослых. В выставочном пространстве будут размещены планшеты с удивительными историями тех, кто занимается иконописью.

Фестиваль продлится до 22 августа 2023 года. Он будет работать на территории мультимедийного парка «Россия – моя история» (ул. Красноармейская, 131).

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