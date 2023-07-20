В Самарской области мужчина задолжал ребенку 1,2 млн рублей

Мужчина погасил долг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области местный житель задолжал ребенку выплаты по алиментам. На родителя наложили ограничения в праве выезда.

По информации ГУФССП России по Самарской области, после развода родителей несовершеннолетний ребенок остался с мамой. Суд обязал отца ежемесячно выплачивать алименты. Мужчина игнорировал требования и задолжал 1,2 млн рублей. В отношении должника возбудили исполнительное производство, его уведомили о нарушении, но родитель всячески избегал обязательства.

Отец получил запрет на выезд за пределы страны. Только после этого алиментщик полностью оплатил долг.