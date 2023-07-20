Фестиваль «Энколпион» пройдет в Самарской области 23 июля 2023 года

В этом году мероприятие «переедет» на новое место

В воскресенье, 23 июля 2023 года, в Сергиевском районе состоится фестиваль исторической реконструкции «Энколпион». Мероприятие пройдет уже в седьмой раз.

– В рамках фестиваля будут представлены исторические реконструкции различных эпох и культур, а также мастер-классы по народным ремеслам и декоративно-прикладному искусству, – информируют организаторы.

На фестивале также будут работать торговые площадки, пляжная зона, точки питания. Все желающие смогут покататься на лошадях, принять участие в работе свечного, литейного и кузнечного цеха, примерить доспехи воинов 15 века.

В этом году мероприятие пройдет с небольшими изменениями – «Энколпион» переместился на другую площадку. Фестиваль состоится на озере Банное, которое находится на въезде в село Сергиевск.

Торговые площадки начнут работать в 13:00. Официальное открытие состоится в 15:00. Фестиваль продлится д 18:00.

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