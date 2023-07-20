«Крылья Советов» продлили аренду Сергея Бабкина еще на сезон

В «Крыльях» Бабкин с прошлого сезона. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Полузащитник Сергей Бабкин остается в «Крыльях Советов» как минимум на один сезон. Самарский клуб продлил аренду футболиста, который принадлежит московскому «Локомотиву».

- Клубы договорились о продлении аренды до конца сезона 2023/24. У нашей команды есть право выкупа футболиста, - уточнили в «Крыльях».

Бабкину 20 лет. Он перешел в «Крылья» на правах аренды в прошлом сезоне. За самарцев полузащитник провел 22 матча, в которых забил один гол.

- Сергей Бабкин хорошо проявил себя в составе нашей команды, поэтому мы решили продолжить сотрудничество и на этот сезон. Мы видим, как футболист прогрессирует в «Крыльях» и считаем, что он сможет принести самарской команде еще больше пользы, - прокомментировал спортивный директор «КС» Сергей Корниленко.

Напомним, новый сезон РПЛ для «Крыльев» начнется в эту субботу, 22 июля, матчем в Грозном против местного «Ахмата». В среду, 26 июля, самарцы стартуют в Кубке России, в этот день подопечные Игоря Осинькина примут на «Солидарность Самара Арене» калининградскую «Балтику».