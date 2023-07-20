В Самаре сборщик заказов может получать до 90 тысяч рублей

Жителям рассказали о зарплатном максимуме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты рассказали, сколько могут зарабатывать сборщики заказов. Аналитики изучили предложение работодателей.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы superJob, зарплатный максимум для сборщиков заказов в супермаркетах Москвы составляет 110 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 90 тысяч рублей, в Красноярске – 70 тысяч рублей. При этом, в Самаре средняя зарплата такого специалиста составит 35 тысяч рублей. От 25 до 27 тысяч рублей может заработать сотрудник, имеющий опыт работы на складе.

От 27 до 30 тысяч рублей смогут получить работники со знаниями технологии маркировки. От 30 до 40 тысяч рублей – сотрудники со средним профессиональным образованием.