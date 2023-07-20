Губернатор Дмитрий Азаров встретился с семьями бойцов СВО в Отрадном

Дмитрий Азаров провел встречу с женами военнослужащих 43-го полка / Фото: Андрей Савельев

В среду, 19 июля 2023 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с семьями бойцов СВО в Отрадном. Он обсудил с ними самые волнующие вопросы, а также узнал, какая еще помощь требуется.

Глава региона встретился с участниками клуба «Надежный тыл», в который входят жены, сестры и матери военнослужащих. Организация объединила более 100 человек. Они занимаются плетением маскировочных сетей для бойцов и планируют начать заготовку сухих борщей и супов. Также глава региона провел встречу с семьями военнослужащих 43-го полка, где служат уроженцы различных муниципалитетов Самарской области. Губернатор поблагодарил жен бойцов, которые приехали в Отрадный из других городов и районов.

— Спасибо, что собрались здесь. Рабочий график такой, что по всем городам и селам проезжаю регулярно, на месте сейчас сидеть не приходится. Мы сюда пригласили всех, кто был заинтересован во встрече. В любом бы случае нашел время для встречи, — отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона записал поступившие обращения, чтобы в дальнейшем отработать все вопросы. Напомним, недавно он ездил в зону СВО и встретился там с бойцами 43-го полка. Они тоже передали ряд пожеланий и просьб.

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