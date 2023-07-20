В Самаре модернизировали участок газопровода на ул. XXII Партсъезда/Промышленности

Специалисты повысили надежность эксплуатации важной для города газотранспортной ветви / Фото: СВГК

Специалисты Средневолжской газовой компании завершили работы по модернизации газопровода высокого давления диаметром 500 мм в районе пересечения улиц XXII Партсъезда и Промышленности в Самаре. Стальной изолирующий фланец был заменен на современное более надежное изолирующее соединение с перекладкой участка газопровода.

В сжатые сроки и без отключения потребителей работы на газопроводе, проходящем практически через всю областную столицу, произведены в рамках программы капитального ремонта и реконструкции СВГК на текущий сезон специалистами Самарской эксплуатационной службы №1.

Таким образом, повышена надежность эксплуатации важной для города газотранспортной ветви, а значит и стабильность газоснабжения потребителей. До конца ремонтного сезона специалисты газовой компании заменят в различных муниципалитетах Самарской области свыше 90 единиц отключающих устройств на более современные. На 1 июля план по замене выполнен более чем на 60 %.

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