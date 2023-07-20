В Самаре владелец ВАЗа объявил машину в угон после продажи

На мужчину завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мужчина попал под уголовное дело за ложный донос. Он продал автомобиль, а после объявил его в угон. Подробности сообщили в прокуратуре Самарской области.

Суд установил, что самарец являлся официальным владельцем «ВАЗ 2111». В декабре прошлого года он продал автомобиль, однако переоформления не было. После сделки мужчина узнал, что легковушка угодила в аварию. Чтобы избежать ответственности перед пострадавшей стороной, владелец авто решился на обман.

– Мужчина обратился в отдел полиции по Промышленному району УМВД России по Самаре с заявлением о хищении транспортного средства, – пояснили в прокуратуре региона.

На самарца завели уголовное дело по статье 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Он признал свою вину и сознался в содеянном. Суд приговорил его к штрафу в размере 10 тысяч рублей.

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