Самарец дважды выиграл в лотерее и забрал более 10 млн рублей

Мужчина забрал выигрыш Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель выиграл в лотерее крупную сумму. И это был его не первый выигрыш.

Согласно опубликованным данным, житель областной столицы Олег Ш. оказался лотерейным счастливчиков. Он выиграл сразу два раза – 2 млн и суперприз – более 8 млн рублей. Ранее горожанин уже выигрывал крупную сумму – 1,8 млн рублей. При этом, забирать последний выигрыш самарец приехал вместе с сыном, который поспособствовал победе отца.

Молодой человек посчитал, что отцу скоро снова повезет в лотерее. Парень назвал приблизительные числа. Тогда мужчина решил купить по одному билету на десять тиражей.