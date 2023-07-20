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НовостиОбщество20 июля 2023 11:02

Самарец дважды выиграл в лотерее и забрал более 10 млн рублей

И это не первый выигрыш
Алена ПРОВКИНА
Мужчина забрал выигрыш

Мужчина забрал выигрыш

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель выиграл в лотерее крупную сумму. И это был его не первый выигрыш.

Согласно опубликованным данным, житель областной столицы Олег Ш. оказался лотерейным счастливчиков. Он выиграл сразу два раза – 2 млн и суперприз – более 8 млн рублей. Ранее горожанин уже выигрывал крупную сумму – 1,8 млн рублей. При этом, забирать последний выигрыш самарец приехал вместе с сыном, который поспособствовал победе отца.

Молодой человек посчитал, что отцу скоро снова повезет в лотерее. Парень назвал приблизительные числа. Тогда мужчина решил купить по одному билету на десять тиражей.