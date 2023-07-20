В Самаре завершается благоустройство двора на Московском шоссе

На участке появились детские и спортивные площадки Фото: администрация Самары

В Самаре завершается благоустройство дворовой территории на Московском шоссе, 147. Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Уютное пространство появилось благодаря инициативе жителей двора. Они подали заявку на участие в программе, вместе работали над дизайн-проектом. В результате во дворе появились новые детские и спортивные площадки, необходимое оборудование. Подрядчик также обновил тротуары.

В ближайшее время работы будут завершены. Финальным этапом станет посадка можжевельника, которая состоится на субботнике. Участие в нем примут местные жители.

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