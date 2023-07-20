Глава Октябрьского района Самары встретился с приехавшими в отпуск бойцами СВО

Сергей Радько попросил бойцов передать привет всем ребятам в зоне СВО / Фото: vk.com/radko_s_o

Во вторник, 18 июля 2023 года, глава Октябрьского района Самары Сергей Радько провел встречу с участниками СВО, которые приехали в краткосрочный отпуск. Они обсудили службу бойцов и насущные вопросы.

- Наши гости – офицеры. За чашкой чая мы поговорили по душам об их службе и повседневных заботах. От лица администрации района выразил благодарность и наилучшие пожелания военнослужащим. Попросил передать привет всем ребятам в зоне СВО, - написал Сергей Радько на своей странице в соцсети.

Глава Октябрьского района поблагодарил бойцов за то, что они нашли время зайти в гости. Также он отметил, что земляки гордятся ими и ждут возвращения домой с победой.

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