В Самарской области мужчина пытался провезти наркотики в хозяйственной сумке

Инспекторы задержали злоумышленника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском районе Самарской области местный житель подозревается в незаконном обороте наркотиков. Мужчина пытался провезти вещества в хозяйственной сумке.

По информации прокуратуры Самарской области, вечной текущего года на 981 километре автодороги М-5 около села Зеленовка остановили автомобиль «Renault Fluence». Во время осмотра транспорта у пассажира в хозяйственной сумке обнаружили и изъяли 6 свертков с наркотиками. Общая масса запрещенных веществ составила 2 килограмма.

Мужчину задержали. Приговором суда подозреваемого признали виновным, ему назначили наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.