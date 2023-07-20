Шахматист из Тольятти стал призером гроссмейстерского турнира в Венгрии

Санан Сюгиров одержал 4 победы в 9 сыгранных партиях. Фото: vk.com/tglsport
В среду, 19 июля 2023 года, в Венгрии завершился элитный турнир гроссмейстеров в рамках V. Géza Hetényi Memorial. Соревнования проходили в Будапеште. Участие в нем приняли 10 человек. В их числе – шахматист из Тольятти Санан Сюгиров. Об этом сообщили в управлении физической культуры и спорта администрации Тольятти.
– Санан Сюгиров начал турнир неудачно, потерпев два поражения в первых четырех турах. Однако затем он выдал серию из трех побед. В результате наш спортсмен вошел в тройку лидеров турнира, – поделились в управлении.
Санан одержал 4 победы в 9 партиях. 3 партии были сыграны вничью, в двух он потерпел поражение. В результате тольяттинский шахматист набрал 5,5 очков. Он стал третьим призером, уступив соперникам из Индии и Ирана.
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