Жительница Чапаевска из ревности зарезала сожителя и вызвала скорую через два дня

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства преступления Фото: СУ СК по Самарской области

Во вторник, 18 июля 2023 года, в квартире одного из домов в Чапаевске нашли труп 42-летнего мужчины. Его убили – на груди была колото-резаная рана. Правоохранители полагают, что он стал жертвой ревности своей возлюбленной. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, 16 июля 2023 года между сожителями вспыхнула ссора. Поводом стала ревность. 41-летняя женщина не смогла совладать с эмоциями и схватилась за нож. Она ударила возлюбленного в грудь. Сразу вызывать скорую помощь не стала. К медикам жительница Чапаевска обратилась только через два дня – когда мужчина перестал подавать признаки жизни.

Подозреваемую задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». В скором времени женщине изберут меру пресечения. Следователи будут ходатайствовать о заключении ее под стражу.

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