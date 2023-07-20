В Самарской области задержали члена цыганской преступной группировки

Женщина окажется в колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники правоохранительных органов задержали члена цыганской преступной группировки. Женщину подозревают в незаконном обороте наркотиков.

По информации пресс-службы УФСБ России по Самарской области, женщину задержали несколько лет назад. Правоохранители обнаружили и изъяли наркотические средства, которые женщина пыталась продать на территории города Сызрань. Злоумышленницу взяли под домашний арест. Однако, подозреваемая пыталась избежать уголовного наказания и сбежала, ее объявили в федеральный розыск.

Только в прошлом году женщину задержали на территории Московской области. Фигурантка уголовного дела признана виновной. Ее приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.