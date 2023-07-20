Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт20 июля 2023 11:58

«Крылья Советов» представили новую форму на сезон 2023/24 видео с пляжа на набережной

Домашний комплект голубой, выездной – белый, на футболках надпись «Самара»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
В презентации новой формы приняли участие Гленн Бейл, Иван Ломаев, Фернандо Костанца и Дмитрий Цыпченко

В презентации новой формы приняли участие Гленн Бейл, Иван Ломаев, Фернандо Костанца и Дмитрий Цыпченко

Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

«Крылья Советов» представили форму на сезон 2023/2024. Домашний комплект выполнен в голубом цвете с синими вставками, выездной – в белом. Вратарская форма оранжевая. На футболках надпись «Самара». Паттерн на выездной и вратарской форме нарисовали болельщики перед матчем «Крыльев» с «Зенитом» на «Солидарность Самара Арене» в прошлом сезоне РПЛ.

Новую форму «КС» презентовали роликом, снятым на пляже самарской набережной. В видео поучаствовали Гленн Бейл, Иван Ломаев, Фернандо Костанца и Дмитрий Цыпченко.

Напомним, сезон РПЛ для «Крыльев» начнется в эту субботу, 22 июля 2023 года, выездным матчем с «Ахматом». Ближайшая домашняя игра запланирована на 26 июля, в рамках группового этапа Кубка России волжане сыграют с «Балтикой».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.