«Крылья Советов» представили новую форму на сезон 2023/24 видео с пляжа на набережной

В презентации новой формы приняли участие Гленн Бейл, Иван Ломаев, Фернандо Костанца и Дмитрий Цыпченко Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

«Крылья Советов» представили форму на сезон 2023/2024. Домашний комплект выполнен в голубом цвете с синими вставками, выездной – в белом. Вратарская форма оранжевая. На футболках надпись «Самара». Паттерн на выездной и вратарской форме нарисовали болельщики перед матчем «Крыльев» с «Зенитом» на «Солидарность Самара Арене» в прошлом сезоне РПЛ.

Новую форму «КС» презентовали роликом, снятым на пляже самарской набережной. В видео поучаствовали Гленн Бейл, Иван Ломаев, Фернандо Костанца и Дмитрий Цыпченко.

Напомним, сезон РПЛ для «Крыльев» начнется в эту субботу, 22 июля 2023 года, выездным матчем с «Ахматом». Ближайшая домашняя игра запланирована на 26 июля, в рамках группового этапа Кубка России волжане сыграют с «Балтикой».

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