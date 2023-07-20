Сбер открыл доступ к ruGPT-3.5 и расширенной версии нейросети mGPT

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сбер открыл доступ к нейросетевой модели генерации текста для русского языка ruGPT-3.5 13B. Также банк выложил новую версию модели mGPT 13B — самую большую из семейства многоязычных моделей, способную генерировать тексты на 61 языке. Обе модели доступны на HuggingFace, и их могут использовать все разработчики (модели опубликованы под открытой лицензией MIT).

Модель ruGPT-3.5 13B содержит 13 млрд параметров и умеет продолжать тексты на русском и английском языках, а также на языках программирования. Длина контекста модели составляет 2048 токенов. Она обучена на текстовом корпусе размером около 1 Тб, в который, помимо уже использованной для обучения ruGPT-3 большой коллекции текстовых данных из открытых источников, вошли, например, часть открытого сета с кодом The Stack от коллаборации исследователей BigCode и корпусы новостных текстов. Финальный чекпоинт модели — это базовый претрейн для дальнейших экспериментов.

Также в открытом доступе опубликована многоязычная модель mGPT 13B. Эта версия содержит 13 млрд параметров и способна продолжать тексты на 61 языке, включая языки стран СНГ и малых народов России. Длина контекста модели составляет 512 токенов. Она была обучена на 600 Гб текстов на разных языках, собранных из очищенных и подготовленных датасетов multilingual C4 и других открытых источников. Модель может использоваться для генерации текста, решения различных задач в области обработки естественного языка на одном из поддерживаемых языков путем дообучения или в составе ансамблей моделей.

— Мы выступаем за открытость технологий и обмен опытом с профессиональным сообществом. Поэтому, мы уверены, что публикация обученных моделей подстегнет работу российских исследователей и разработчиков, нуждающихся в сверхмощных языковых моделях, создавать на их базе собственные технологические продукты и решения, — отметил старший вице-президент СТО, руководитель блока «Технологии» банка Андрей Белевцев.

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