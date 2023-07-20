Самарцы могут выбрать талисман Десятилетия науки и технологий

Состязание продлится до 31 июля 2023 года включительно Фото: правительство Самарской области

В России стартовал конкурс на выбор талисмана Десятилетия науки и технологий. Принять в нем участие может любой желающий, в том числе – жители Самарской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.

– Талисман может быть представителем российской флоры или фауны, природным явлением, любым одушевленным предметом или придуманным персонажем. Нельзя использовать в государственные символы, товарные знаки, – пояснили региональные власти.

Для участия в конкурсе нужно загрузить свой вариант талисмана с коротким рассказом о нем на страницу конкурса талисман.наука.рф. Срок – до 31 июля включительно. Отбор пройдет в несколько этапов.

С 6 по 15 сентября лучшие работы будут доступны для открытого онлайн-голосования. Пять из них представят членам Координационного комитета Десятилетия науки и технологий для голосования за талисман-победитель.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.