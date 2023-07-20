ТОАЗ планирует внедрить интегрированную систему менеджмента на предприятии

Обучающую программу прошли 120 сотрудников завода / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Тольяттиазот готовится к внедрению интегрированной системы менеджмента. Первым шагом на пути к этому стало обучение сотрудников завода в области системы менеджмента качества, профессионального здоровья, промышленной безопасности и экологического менеджмента.

Программу для 120 специалистов предприятия провели практикующие преподаватели ведущего сертификационного органа Bureau Veritas Certification. Эксперты рассказали об основных принципах и требованиях систем ISO и способах их применения на производстве. Занятия проходили в форме тренинга. Теоретическую часть сопровождали деловые игры и практические упражнения. Все участники обучения успешно прошли итоговое тестирование. Им вручили именные сертификаты.

— Наша продукция востребована в России и за рубежом. Однако для повышения конкурентоспособности, оптимизации бизнес-процессов нам необходимо провести ряд мероприятий в рамках развития предприятия. Одно из них — внедрение интегрированной системы менеджмента, — отметил руководитель управления по менеджменту качества завода Евгений Митин.

По его словам, новая система позволит повысить эффективность использования ресурсов и мотивацию работников, укрепить корпоративную культуру и обеспечить увеличение степени удовлетворенности клиентов. Следующим этапом для ее внедрения на предприятии станет прохождение аудита. Он намечен на 2024 год.

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