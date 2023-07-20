Рэпер ST выступит на музыкальном фестивале в Самаре 12 августа 2023

Музыкант выступит на главной сцене фестиваля / Фото: vk.com/st

Этим летом в Самаре пройдет масштабный фестиваль MEGA URBAN FEST. Его хедлайнером станет известный рэпер Александр Степанов, который выступает под псевдонимом ST. Он исполнит свои известные хиты «За красивые глаза», «Луи Луи» и другие.

MEGA URBAN FEST – это фестиваль музыкы, танцев, стрит-арта и экстремальных направлений спорта. Он будет поделен на несколько зон: зона танцев, где запланированы мастер-классы по уличным танцам и зрелищные батлы; главная сцена, где выступят ST, начинающие исполнители и признанные самарские артисты; зона дрифта; зона стрит-арта и кастомайзинга, где пройдет соревнование для художников; зона воркаута; скейтпарк; маркет и фудкорт.

Фестиваль пройдет на площадке ТРК «Мега» 12 августа 2023 года.

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