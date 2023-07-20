В Самаре полиция задержала водителя на улице Алма-Атинской

Причина задержания остается загадкой Фото: скриншот с видео

Жители Самары сообщили о необычном инциденте, который произошел на улице Алма-Атинской. Там полиция скрутила автомобилиста. Происходящее попало на видео, которое появилось в социальных сетях.

Очевидцы отмечают, что все случилось неподалеку от здания ГИБДД. По их словам, водителю скрутили руки за спиной. Он пытался оказать сопротивление, однако позднее оставил попытки, уточняют самарцы.

Отметим, что официальная информация о произошедшем не поступала. Причина задержания остается неизвестной.

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