Роспотребнадзор запретил купаться на одном из пляжей в Самаре

Несоответствующие пробы были обнаружены на трех пляжах региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты Роспотребнадзора проверили пляжи Самарской области на соответствие санитарным нормам. В частности, они оценили состояние воды и песка по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. В результате несоответствия были выявлены на трех пляжах, в том числе – в Самаре.

– Несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям были обнаружены на пляже спуска ул. Советской Армии в Самаре, а также на озерах Сакулино-1 и Сакулино-2 в Новокуйбышевске, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Отмечается, что возбудителей патогенной микрофлоры обнаружено не было. Качество песка также соответствует нормам. Однако специалисты советуют временно не купаться в указанных водоемах.

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