В Самаре паром сделает дополнительные вечерние рейсы 22, 24 и 26 июля 2023

В субботу, понедельник и среду грузовая переправа будет работать дольше обычного Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре временно скорректируют график работы грузовой переправы до села Рождествено. На ней введут дополнительные вечерние рейсы. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Так, паром сделает дополнительные рейсы из Рождествено в 19:00 в субботу, 22 июля, и в понедельник, 24 июля. А в среду, 26 июля, в 20:00 из Самары.

Напомним, паром ходит из Самары в Рождествено ежедневно. Отправление от Октябрьского спуска – в 8:00, 11:00, 14:00, 18:00, по пятницам и воскресеньям еще и в 20:00. Отправление из Рождествено – в 6:00, 9:30, 12:30, 16:30, по пятницам и воскресеньям еще и в 19:00.

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