В Самарской области семьи стали чаще тратить маткапитал на покупку жилья

За первое полугодие 2023-го средства маткапитала направили на покупку недвижимости почти 2 тысячи семей ПФО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, как жители ПФО распоряжались средствами материнского капитала в первом полугодии 2023-го. Как выяснилось, чаще всего их использовали в качестве первоначального взноса на ипотеку. С января по июнь 1900 семей направили на эту цель 1,2 млрд рублей. Еще 1700 заявок на сумму 1 млрд рулей поступили на частично-досрочное погашение жилищных кредитов.

Среди регионов ПФО возможностью приобрести жилье с помощью маткапитала наиболее активно пользовались семьи из Татарстана, Оренбургской и Самарской областей, Чувашии и Башкирии. К примеру, за первые шесть месяцев 2023 года заявки на выплаты подали почти 350 самарских клиентов ВТБ. Общий объем средств, направленных на улучшение жилищных условий, составил более 200 млн рублей.

– Мы отмечаем, что все больше семей Самарской области инвестируют выплаты от государства на покупку недвижимости. При этом в 2023 году наши клиенты больше тратят средства на частично-досрочное погашение ипотечного кредита. Увеличение объема выплат мы связываем с индексацией маткапитала в феврале, а также улучшение условий ипотеки с господдержкой для семей с детьми, – отметил управляющий ВТБ в Самарской области, вице-президент Максим Папков.

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