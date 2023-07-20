Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2023 13:42

Политика самарских нефтепереработчиков признана социально результативной

Завод победил в восьми номинациях регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
Анна ФЕДОРОВА
Самарцы доказали: производственная политика может быть социально эффективной. Фото АО «КНПЗ»

Самарцы доказали: производственная политика может быть социально эффективной. Фото АО «КНПЗ»

Куйбышевский НПЗ производит автомобильное топливо и другие нефтепродукты. При этом знака качества заслуживает и его социальная политика. В престижном конкурсе завод признан победителем сразу в нескольких номинациях: «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий», «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» и других.Промгигант активно инвестирует в социальные программы, поддерживает развитие региона и улучшает условия жизни своих сотрудников.Ежегодно помощь от завода получают десятки медицинских, образовательных, культурных, спортивных учреждений, реализуются многочисленные проекты поддержки ветеранов и пенсионеров. На предприятии сформировалось и растет волонтерское движение. Одна из наиболее значимых инициатив добровольцев КНПЗ – поддержка детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.