В Самаре ремонт теплотрассы на Волжском проспекте могут завершить раньше срока

На Волжском проспекте работы рассчитаны до 30 августа, но подрядчик может успеть все сделать до 5-го числа Фото: администрация Самары

В Самаре могут раньше срока завершить ремонт теплотрасс на двух участках в центре города. Речь идет о Волжском проспекте и улице Алексея Толстого от Некрасовской в сторону Льва Толстого. Об этом сообщает пресс-служба мэрии областной столицы.

– На Волжском проспекте работы рассчитаны до 30 августа, но, думаю, подрядчик выполнит их до 5-го числа. На улице Алексея Толстого тоже идем опережая график и скоро отдадим участок под заделку вскрытия, – рассказал первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.

Немного иная ситуация на участке улицы Алексея Толстого от Пионерской до Комсомольской. Это сложный отрезок. Не исключено, что рабочие немного «выйдут» за 1 августа.

Напомним, в 2023 году в Самаре отремонтируют теплотрассы на 18 участках. На двух – по улице Шостаковича и на пересечении улиц Льва Толстого и Самарской – работы уже завершены. Сейчас активно идет перекладка труб на улице Куйбышева: отрезок от Ленинградки в сторону площади Революции уже отдают под заделку вскрытия, рабочие вскрывают вторую захватку от Ленинградки до Некрасовской.

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