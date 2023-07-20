Бушующий ветер придет в Самарскую область 21 июля 2023 года

Такая погода сохранится на весь день Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 21 июля 2023 года, в Самарскую область придет бушующий ветер. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

– Днем 21 июля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра. Его порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Такая погода сохранится до вечера, – информируют синоптики.

В регионе объявлен желтый уровень опасности. Специалисты областного ГУ МЧС советуют жителям ограничить выход из зданий, прятаться от ветра в в подземных переходах или подъездах, держаться подальше от остановок, недостроев, деревьев, рекламных щитов.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию до других автомобилей.

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