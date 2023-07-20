Трамваи встали на улице Арцыбушевской в Самаре 20 июля 2023 года

Жители сообщают, что на проезжей части образовался затор. Фото: t.me/samartop

В четверг, 20 июля 2023 года, в Самаре остановились трамваи. Движение оказалось парализовано на улице Арцыбушевской. Об этом сообщили местные жители.

По словам пассажиров, затор образовался у остановки общественного транспорта«Ул. Ульяновская». Причиной пробки стало дорожно-транспортное происшествие. В нее попали трамваи №20, 20к, 3 и 22.

Ранее стало известно, что в Самаре перекрыли движение транспорта по улице Новоурицкой. Ограничения будут действовать до следующего месяца. Причина – проведение строительных работ по монтажу водоводов.