Объект находится на улице Садовой, 78. Фото: УГООКН Самарской области

В Самаре приведут в порядок фасад доходного дома Поценковой на улице Садовой, 78. Проект капитального ремонта уже согласован. Об этом сообщили в УГООКН Самарской области.

– Реставраторы уберут с фасада кондиционеры и перенесут электрические кабели. Сам фасад расчистят от поздних покрасочных слоев, а швы обработают антисептиком, – рассказали о фронте работ в управлении.

Проектом также предусмотрен ремонт цоколя, отделанный кирпичных стен, бетонного потолка арки, декора и откосов. Рабочие заменят двери, усилят балконы и воссоздадут на них утраченные элементы декора. Помимо этого, в здании заменят кровлю.

Напомним, доходный дом Поценковой был построен не позднее 1898 года. Здание является памятником архитектуры. Сейчас там расположен многоквартирный дом.

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